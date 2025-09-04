مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قتلت شابة (27 عاماً) اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، في مدينة رهط بمنطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وتواصل جرائم العنف حصد الأرواح في المجتمع العربي بوتيرة مروعة، إذ قتل 7 أشخاص منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 173، بينهم 171 مواطنا عربيا ومقيمان، من بينهم 18 امرأة.

وتشير المعطيات إلى أن 144 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، فيما كان 85 منهم دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، كما سجلت 9 حالات قتل على يد الشرطة الإسرائيلية.

تأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل تفاقم جرائم القتل وأحداث العنف، وسط اتهامات متزايدة لقوات الاحتلال بالتقاعس عن القيام بدورها في لجم الجريمة ومحاسبة المجرمين.