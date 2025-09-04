مُقرر أممي: المجاعة تزيد وإسرائيل تستغل المساعدات لنقل السكان

فلسطين اليوم

قال مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر وحقوق الإنسان، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أن قرابة 2000 مواطن بينهم نساء وأطفال استشهدوا بمحيط مراكز توزيع المساعدات بغزة.

وأوضح المقرر، أن الوقت تأخر للتحرك والمجاعة ستزيد في خان يونس ودير البلح.

وشدد على أن "إسرائيل" تستخدم مؤسسة غزة أداة لإجبار سكان غزة على الانتقال لمناطق أخرى.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,339 شهيدًا وأكثر من 17,070 إصابة، ارتقوا قرب مراكز المساعدات.