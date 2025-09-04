نتنياهو يرفض قبول حماس بالصفقة الشاملة ويصفها بالدعاية

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض إعلان حركة حماس عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى وإنهاء الحرب، واصفا اياه بأنه "مجرّد دعاية فارغة".

وأكد مكتب نتنياهو أن الحرب يمكن أن تتوقف فوراً فقط إذا تحققت الشروط التي حددها الكابينيت، وهي: الإفراج عن جميع الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة.

وجددت حركة حماس، الليلة الماضية، استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب على غزة، مؤكدة أنها وافقت في 18 آب/أغسطس على مقترح الوسطاء المستند إلى مبادرة وِيتكوف، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يماطل ويرفض الرد، ما يجعل منه العقبة الحقيقية أمام أي اتفاق.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس في الخارج: "نؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حماس أبدت مرونة وقبلت بمقترحات الوسطاء، بينما نتنياهو يسعى لحرب لا تنتهي ويُفشل أي صفقة محتملة".