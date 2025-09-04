الأونروا: العائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة ومنعنا من إدخال المساعدات

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أن العائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة، ولم يسمح لطواقهما بإدخال أي مساعدات منذ 6 أشهر.

وشددت الأونروا في تصريح صحفي، على أن هناك حاجة ماسة لإدخال مستلزمات الإيواء وبينها الخيام.

وقالت :" مستعدون لتقديم المساعدات ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة."

وتشهد مدينة غزة، نزوحاً فيما يصر الأغلبية على البقاء، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاءات قسرية وإرساله روبوتات مفخخة تقوم على نسف مربعات سكنية فوق رؤوس السكان.

وفي وقت سابق، وصفت الأونروا ما يجري هو الأخطر على الإطلاق منذ بدء الحرب، بعد انهيار شبه كامل للمنظومة العمل الإنساني في المدينة وانعدام خدمات البلدية فيها.