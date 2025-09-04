اجتماع سري لنتنياهو: بحث تهجير الغزيين والموساد يُشكك في جاح الخطة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعًا سريًا بمشاركة عدد محدود من الوزراء ومسؤولين كبار في جهاز الموساد، خُصص لبحث خطة تهجير سكان قطاع غزة، بحسب ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن الاجتماع عقد قبل انعقاد جلسة الكابينيت، يوم الأحد الماضي، وقالت إن المشاركين وقعوا على وثيقة تلزمهم بالتكتم على مضمون المداولات؛ ولفتت إلى أن الاجتماع هدف إلى تحريك الخطة التي تبنتها إسرائيل بعد أن طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب ما ورد، تناول الاجتماع "سبل دفع خطة التهجير ووسائل دبلوماسية محتملة لتطبيقها"، فيما أُوكلت إلى جهاز الموساد مهمة البحث عن دول قد توافق على استقبال الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم من القطاع، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتصاعدة على غزة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين في الموساد "تشككهم الكبير" في إمكانية نجاح هذه الخطة وإطلاقها إلى حيّز التنفيذ، مشيرة إلى أن نتنياهو قد يكون بادر لعقد هذا النقاش في ظل ضغوط من شركائه في الائتلاف الحكومي لدفع خطط تهجير الغزيين.

وفي موازاة ذلك، ذكرت القناة 13 أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ما بين 70 إلى 80 ألف فلسطيني بدأوا بمغادرة مدينة غزة نحو الجنوب. في حين ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن التقديرات في الأجهزة الأمنية تشير إلى أن العدد لا يزيد عن 50 ألفا.