طقس فلسطين: أجواء حارة حتى السبت المقبل

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء صيفية حارة نسبيا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الطقس شديد الحرارة في الأغوار، فيما تسود أجواء لطيفة ومنعشة مع ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن تستقر الأجواء، اليوم الخميس، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا، أعلى من المعدل العام بقليل، مع أجواء حارة جدا في الأغوار ومنعشة ليلا.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، فيما يستمر الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار حيث تلامس الحرارة حاجز الأربعين مئوية، بينما تنخفض مع ساعات المساء والليل لتسود أجواء منعشة ولطيفة، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل العام بثلاث درجات مئوية، ويكون الجو صيفيا حارا نهارا، وشديد الحرارة في الأغوار.

ويستمر الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية، في حين تنخفض مع حلول المساء والليل لتسود أجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساءً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.