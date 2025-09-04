الرشق لترامب: نتنياهو هو المعطل الحقيقي للمفاوضات

فلسطين اليوم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، مساء الأربعاء، ردا على مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم أسرى الاحتلال، "إن حماس وافقت يوم 18 أغسطس على مقترح الوسطاء الذي يقوم أصلا على مقترح ويتكوف، ونتنياهو لم يرد عليه حتى الآن".

وأكد الرشق في رده على تصريحات ترامب، أن حركة حماس أبدت استعداداً لصفقة شاملة يتم فيها الإفراج عن كل الأسرى مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبما يحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال.

وشدد الرشق على أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، وإنه يريد حرباً لا نهاية لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الأسرى العشرين فوراً (وليس 2 أو 5 أو 7 !)، والأمور ستتغير سريعاً. ستنتهي الحرب!".