إصابات في سلسلة غارات للاحتلال على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات تركزت على بلدات عدلون والأنصارية في قضاء صيدا، وتم رصد أكثر من 10 غارات استهدفت عدة مواقع.

عشرة جرحى في غارات العدو الليلة

وقالت الصحة اللبنانية، بأن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين.

بدوره زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال قصف أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة.

وأوضح أن الغارات استهدفت "مواقع لتخزين معدات هندسية تُستخدم لإعادة بناء التنظيم في منطقة قرية الأنصارية".

وفي وقت سابق من اليوم، استُشهد 4 أشخاص، وأصيب آخرون في غارات متفرقة لجيش الاحتلال على جنوب لبنان.