حماس: جاهزون لصفقة شاملة وننتظر رد الاحتلال على المقترح الأخير

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، إنها ما زالت تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 أغسطس/ آب الماضي ووافقت عليه إلى جانب الفصائل.

وجددت حماس، في تصريح لها، تأكيد استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

وأوضحت حماس أن الصفقة الشاملة التي تعنيها تكون ضمن اتفاق ينهي الحرب على غزة وتضمن انسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات وبدء عملية الإعمار.

وأكدت حركة حماس موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات.