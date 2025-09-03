القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفين للاحتلال في حيفا والقدس

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، استهدافها موقعا مهما وحساسا للاحتلال الإسرائيلي غربي القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2).

وأوضحت القوات اليمنية، في تصريح، أن العملية العسكرية، التي نفذتها ردا على العدوان على غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان على اليمن، حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأشارت القوات اليمنية إلى تنفيذها عملية عسكرية أخرى استهدفت هدفا حيويا للاحتلال في حيفا بطائرة مسيرة، محققة هدفها بنجاح.

وأضافت أن هذه العمليات النوعية تأتي في ظل الاستعداد لإحياء مولد النبي الشريف الذي جعل العرب اسما وتاريخها وهوية، ووحدهم في أمة إسلامية واحدة وقادتهم للانتصار والقوة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان.