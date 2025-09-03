ترامب: على حماس إعادة جميع الأسرى فوراً وستنتهي الحرب

فلسطين اليوم

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى، زاعماً أن حرب "إسرائيل" على قطاع غزة ستنتهي إذا نفذت الحركة ذلك.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الأسرى العشرين فوراً (وليس 2 أو 5 أو 7 !)، والأمور ستتغير سريعاً. ستنتهي الحرب!".

وتدعم الولايات المتحدة الأميركية "إسرائيل" في عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة، مقدمة كل الدعم والتمويل اللازم منذ 7 أكتوبر 2023.