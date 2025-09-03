سرايا القدس تستهدف ناقلة جند بصاروخ كورنيت

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من عملية مشتركة مع كتائب القسام، تظهر استهداف ناقلة جند بصاروخ كورنيت موجه شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد المجاهدين وهم يسيرون في نفق، ويحملون صاروخ الكورنيت قبل توجيهه من خلال فتحة تجاه ناقلة جند، تحيط بها مركبات عسكرية.

وأكدت السرايا إصابة الهدف بدقة، وأظهرت المشاهد وصول طوافات عسكرية لنقل القتلى والجرحى .

وتتصدى سرايا القدس وكتائب القسام لعمليات توغل جيش الاحتلال في مدينة غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.