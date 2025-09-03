79 شهيدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

استشهد 79 مواطنا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 43 بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 79 شهيدا منذ فجر اليوم بينهم 23 من منتظري المساعدات الإنسانية.

ارتقى 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات بمنطقة محور ميراج جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في حارة القساطنة في مخيم المغازي وسط القطاع عرف منهم: عمر زعيتر، محمد ريان، محمد خريس، جهاد خريس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات مكثّفة شرق جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وارتقى 3 مواطنين وأصيب العشرات من منتظري المساعدات جنوب مدينة خانيونس.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وعرف من الشهداء: حسن موسى قنديل، ولينا حسن موسى قنديل.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,746 شهيدًا و161,245 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,615 شهيدًا و49,204 إصابة".

وأوضحت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 33 شهيدًا و141 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,339 شهيدًا وأكثر من 17,070 إصابة.

وتابعت، أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم 1 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.