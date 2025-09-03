مستوطنون يغلقون شارعًا رئيسيًا بتل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل

فلسطين اليوم

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء،أن مستوطنين تظاهروا وقطعوا شارعًا رئيسيًا جنوب تل أبيب، مطالبين بإيقاف الحرب على غزة والعمل على إعادة الأسرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المستوطنين أغلقوا الشارع المركزي الواصل بين القدس وتل أبيب، داعين إلى إبرام صفقة تبادل تضمن عودة الأسرى.

بدورها قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل في غزة لتحقيق مصالحه السياسية والاستمرار في الحكم".

وطالبت نتنياهو، باتخاذ "قرار شجاع" يتمثل في وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة تضمن عودة جميع الأسرى.