أسكتلندا توقف دعم شركات أسلحة تخدم متورطين بالعدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة هارون يوسف، اليوم الأربعاء، عزم بلاده وقف منح الأموال العامة لشركات الأسلحة التي تقدم منتجاتها أو خدماتها للدول المتورطة في الإبادة الجماعية، مؤكداً أن هذا القرار يتضمن "إسرائيل".

ورحب يوسف خلال تصريحات صحفية بتعليق بريطانيا تراخيص بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، داعياً إياهاً لوقف تراخيص جميع الأسلحة.

وقال يوسف، "إن هناك أدلة موثقة على القيام بإبادة جماعية في غزة والمسؤولون الإسرائيليون دعوا علنا إلى إبادة غزة.

ودعا حكومة المملكة المتحدة لاحترام سيادة القانون الدولي والانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعتقال المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في العنف.

وشدد يوسف على أهمية إنهاء الحكومة البريطانية التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب بغزة وارتكاب الإبادة الجماعية.