قيادي في القسام: أطلقنا عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات غدعون 2"

فلسطين اليوم

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إنهم أطلقوا سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات غدعون 2 الصهيونية.

وأضاف القيادي في القسام، "باكورة عملياتنا كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق عمليته".

وقال القيادي، إن جنود الاحتلال شاهدوا عيانا جاهزية مجاهدي القسام، مؤكدا أن هذا ما هو إلا غيض من فيض مما ينتظره في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش الاحتلال في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون، بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان آخر منفصل، أفادت الكتائب بأن مقاوميها تمكّنوا يوم أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" باستخدام قذيفة "الياسين 105"، وذلك في محيط مسجد صلاح الدين جنوب حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.