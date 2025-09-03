4 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استُشهد، اليوم الأربعاء 4 أشخاص، وأصيب آخرون في غارات لجيش الاحتلال على جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن "غارة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ياطر جنوب لبنان أدت إلى ارتقاء شهيد".

كما أعلنت الصحة اللبنانية، استشهاد مواطن في حصيلة أولية في استهداف الاحتلال لبلدة شبعا جنوب لبنان.

كذلك استهدف طيران الاحتلال مبنى ومحالا تجارية بين بلدتي الخرايب والزرارية جنوبا ما أدى إلى تدميرهم بالكامل واستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كذلك استشهد مواطن في بلدة الطيبة بعد غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.