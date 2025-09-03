رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إنهم يعملون على وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووضع خطة "سلام" نحو "حل الدولتين".

ودعا ستارمر في حديثه أمام البرلمان، "إسرائيل" السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة، مضيفاً: "لذلك أعلنا عن مجاعة من صنع الإنسان".

وأشار إلى أن المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة