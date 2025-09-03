مسؤول إماراتي: ضم الضفة خط أحمر ويقوض اتفاقات "أبراهام".

فلسطين اليوم

أكد مسؤول رسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إن ضم "إسرائيل" للضفة الغربية المحتلة هو خط أحمر بالنسبة لهم، وسيقوّض بشكل خطير روح اتفاقات "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب".

ودعاء المسؤول الإماراتي، "إسرائيل" إلى تعليق أي خطط للضم لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض السياسات الإقليمية.

واعتبر وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وإسقاط فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة نهائيا، ومنع إقامة دولة فلسطينية في قلبها.

وقال سموتريتش: "أجمع الحكومة، واتخذ قراراً تاريخياً بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي المفتوحة في الضفة".