عمال موانئ جنوة يتوعدون: إذا تعرّض أسطول الصمود للخطر لن يخرج "مسمار واحد" لـ "إسرائيل"

فلسطين اليوم

توعد عمال ميناء جنوة الإيطالي بشلّ حركة الشحن في القارة الأوروبية بالكامل، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بخروج "مسمار واحد" إلى "إسرائيل" في حال جرى تهديد أسطول الصمود المتجه إلى غزة أو انقطع الاتصال به ولو لدقائق.

وأكدت النقابات أن أي استهداف للأسطول سيقابل بإضراب دولي يوقف شرايين التجارة الأوروبية، ويحوّل الموانئ إلى سلاح ضغط مباشر على الاحتلال.

وقبل أيام، أعلنت اللجنة المنظمة لـ"أسطول الصمود العالمي"، أكبر أسطول بحري لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، أن المشاركين تلقوا تدريبات تناسب جميع الاحتمالات وأنهم يواصلون استعداداتهم للإبحار من إسبانيا من يوم الأحد الماضي.

ودعا الناشطون المشاركون في هذه المبادرة الحكومات إلى الضغط على إسرائيل للسماح للأسطول العالمي بالوصول إلى غزة التي تتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية منذ نحو عامين.

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة، اليوم الجمعة، إن ناشطين من 44 دولة سيشاركون في أسطول الصمود العالمي من أجل كسر الحصار، معربا عن تقديره لموقف السلطات الإسبانية الداعم لغزة.