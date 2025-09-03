40 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استُشهد منذ منتصف الليلة الماضية، حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2024، 40 مواطناً، إثر قصف إسرائيلي استهدف أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن 40 شهيداً ارتقوا منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 13.30، اليوم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وصل إلى مستشفى الشفاء 17 شهيدًا، وعيادة الشيخ رضوان 7 شهداء، ومستشفى المعمداني 3 شهداء، ومستشفى القدس- تل الهوا شهيد واحد، وكذلك مستشفى العودة، فيما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 4 شهداء، ومستشفى ناصر 7 شهداء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.