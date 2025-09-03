الاحتلال يهدم مئذنة قيد الإنشاء لمسجد جنوب الخليل

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، مئذنة قيد الإنشاء لمسجد في دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات بلدة دورا من مدخلها الشرقي، باتجاه ضاحية الهجرة، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وهدمت بالجرافات مئذنة قيد الإنشاء لمسجد الضاحية.

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مئذنة قيد الإنشاء (15 مترا) ملحقة بمسجد "الفاروق" بضاحية الهجرة، بحجة عدم الترخيص، ووقوعها بمواجهة البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين عند مدخل البلدة.