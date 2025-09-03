حماس: تصريحات سموتريتش تكشف نهج الاحتلال لفرض الضم والتهجير في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أن التصريحات العدوانية للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة المحتلة تمثل دليلاً على نهج الحكومة الفاشية الاستيطانية التي ترتكب الإبادة في غزة وتسعى لفرض الضم والتهجير في الضفة الغربية.

وأشار حنيني اليوم الأربعاء إلى أن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة، مؤكداً أن لا مستقبل لمحتل غاصب على أرض فلسطين مهما تصاعد بطشه وعدوانه.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً ومتمسكاً بثوابته وحقوقه التاريخية، موضحاً أن محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض أو إلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس لن تنجح.

ودعا الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، والوقوف بحزم في وجه السياسات الاستعمارية التي تتجاهل القوانين والأعراف الدولية، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وكان وزير المالية "الاسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هدد بـ"إبادة السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها"، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية "مهما كانت التحديات".

وقال سموتريتش : الحكومة ستعمل على القضاء التام على فكرة إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يحظى بتأييد من الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن الهدف هو منع تحول المدن الاحتلال الإسرائيلية إلى ما يشبه "مناطق غلاف غزة"، في إشارة إلى المخاوف الأمنية التي تستخدمها الحكومة لتبرير سياساتها.

ربط سموتريتش بين منع قيام الدولة الفلسطينية وخطط فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، واعتبر هذه الخطوة "واقعية وضرورية" لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم السياسي على إسرائيل".