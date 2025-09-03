"أوريا" هي من تدمر منازل المواطنين في غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء 3 سبتمبر 2025، أن فرقة تعمل تحت إشراف الجيش الإسرائيلي وتسمى "أوريا"، تضم مستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وتنشط في تدمير منازل الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة: إنه "منذ عام، تعمل فرقة غير نظامية تحت إشراف الجيش الإسرائيلي في غزة، وتُعرّض حياة الفلسطينيين العُزل للخطر".

وأضافت أنها "تُدخل الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على متفجرات ومسلحين، وتستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية".

و"قوة أوريا" هي إحدى فرق تدمير غزة، وترتبط ببتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز (الشاباك) المُعيّن ديفيد زيني، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "يُشاهد هؤلاء في جميع أنحاء غزة وهم يشغلون أدوات هندسية ثقيلة لغرض واحد، وهو التدمير".

الصحيفة أوضحت أنه "يُجنّد مدنيون، كثير منهم مستوطنون، في قوات الاحتياط من خلال شركات مقاولات، بهدف تدمير المباني والأنفاق، أو كما يُشاع بين المُطّلعين على الموضوع: تدمير غزة".