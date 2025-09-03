القوات المسلحة اليمنية: صاروخان باليستيٍّان يستهدفان مواقع حساسةً للعدوِّ في يافا

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 ، ان القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ومزدوجةً وذلك بصاروخينِ باليستيٍّينِ أحدُهما نوعُ فلسطين2 الانشطاري ذو الرؤوسِ المتعددةِ يستخدمُ للمرةِ الثانية، والآخرُ نوعُ ذوالفقار.

واشارت الى ان الصواريخ استهدفتْ أهدافاً حساسةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ، وقد حققَتِ العمليةُ أهدافَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ.

وقالت القوات المسلحة ان العملية العسكرية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا..

وأوضحت القوات المسلحة ان الأمَّةُ الإسلاميَّةُ تُحيي ذِكرى مولدِ نبيِّها مَن قادَها إلى العِزَّةِ والمجدِ والقوَّةِ فهابَها أعداؤُها، في حين يَرتكبُ العدوُّ المُجرمُ اليومَ أبشعَ جريمةٍ بحقِّ مَليوني مسلمٍ في غزَّةَ أرضِ الجهادِ والاستشهادِ، وذلك في ظلِّ صَمتِ وتخاذُلِ مَلياري مسلمٍ.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العدو الإسرائيلي لن يَنعَمَ بالأمنِ والاستقرارِ، وأنَّ عمليّاتِنا مستمرَّةٌ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ خلالَ المرحلةِ القادمةِ.