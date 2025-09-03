اليونيفيل ينشر تفاصيل الاعتداء "الاسرائيلي" على قواتها

فلسطين اليوم

تعرضت قوة تابعة لـ«اليونيفيل»، أمس، لاعتداء إسرائيلي في مروحين، وذلك أثناء محاولتها الوصول إلى نقطة تابعة لها عند مثلث مروحين قبالة موقع جبل بلاط المحتل، وفقاً لما نقلته مراسلتنا.

في هذا الإطار، نشرت «اليونيفيل»، صباح اليوم، بياناً أوضحت فيه ملابسات الاعتداء الإسرائيلي، فكشفت أن المسيرات الإسرائيلية «ألقت، صباح يوم أمس، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق».

وأكد البيان أن هذا الهجوم يُعدّ «من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي».

وأوضح أن «قنبلة واحدة سقطت على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «المسيّرات شوهدت وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق».

وفيما أكد أن «الجيش الإسرائيلي أُبلغ مسبقاً عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين»، لفت بيان «اليونيفيل» إلى أنه «وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس».

وختمت بيانها بالقول إن «أيّ أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأيّ تدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي». مشددةً على أنه «تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن».