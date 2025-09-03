"إسرائيل" تعتقل 7 سوريين في توغل ليلي بالقنيطرة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات إسرائيلية 7 سوريين، الأربعاء، في عملية توغل بريف محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وفق ما أفاد به إعلام رسمي سوري.

وقالت قناة الإخبارية على حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية: “قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل ليلاً في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وتعتقل سبعة شبان من أبناء القرية”.

ويأتي التوغل الإسرائيلي بريف القنيطرة استمرارا لتجاوزات تل أبيب المتواصلة في سوريا، حيث أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، تزامنا مع إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وشهد جنوب سوريا، الجمعة والسبت الماضيين، تصعيدا جديدا من جانب الجيش الإسرائيلي، تمثل في تحليق مكثف للطيران الحربي فوق محافظتي درعا والقنيطرة، بالتوازي مع توغل آليات عسكرية، فضلا عن مداهمة منازل واعتقال عدد من السوريين.