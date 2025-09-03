الاحتلال يهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "أرض الدير" وأغلقتها، وشرعت بهدم منزل المواطن حسن صلاح المكون من ثلاث طبقات وقيد التشطيب، ومنزل محمد أبو عموص المكون من طابقين ومأهول.

وأضاف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول لمكان الهدم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأوضح رئيس مجلس بلدي الخضر احمد صلاح لمراسلنا، أن منطقة "أرض الدير" يتهددها مخاطر كثيرة، حيث أخطرت قوات الاحتلال فيها حوالي 30 منزلا بوقف البناء والهدم، علما أنها تعتبر المتنفس الوحيد من حيث التوسع العمراني.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، 57 عملية هدم طالت 125 منشأة، بينها 39 منزلًا مأهولًا و52 منشأة زراعية و20 مصدر رزق