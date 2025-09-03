حرب الإبادة تدخل يومها الـ698..شهداء في الشاطئ والنصيرات والإحتلال يحاول حرق عيادة الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 يومها الـ698 على التوالي ، وسط تصعيد كبير وحصد مزيداً من الأرواح في صفوف المواطنين ، وحرق خيام النازحين في مخيم الشيخ رضوان شمال قطاع غزة لدفع المواطنين للنزوح من المنطقة ، وتفجير روبوتات في حي الصبرة والزيتون ، وحي الشيخ رضوان والصفطاوي .

مصادر طبية أعلنت عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بينهم جنين اثر قصف الاحتلال شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة ، واستشهد 3 مواطنين بقصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج في غزة

واستشهد 5 مواطنين إثر استهداف خيمة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل حارقة على عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومحيطها، في محاولة متعمدة لإخراجها عن الخدمة وإحراقها، بالإضافة لتفجير روبوتات مفخخة شرق الحي وبمنطقة جباليا النزلة شمال المدينة.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه غير قادرة على إخماد الحريق المشتعل في خيام النازحين والمركبات المحيطة بالعيادة، نتيجة استمرار استهداف طائرات الاحتلال المسيرة للموقع بالقنابل الحارقة، ما يعرّض حياة المدنيين النازحين وكوادر الإنقاذ لخطر مباشر.

وأكد شهود عيان أن الطائرات المسيرة ألقت قنابل حارقة على خيام النازحين في المنطقة، ما تسبب في احتراقها، وسط عجز تام عن السيطرة على النيران.

وقال مدير الخدمات الطبية والطوارئ، فارس عفانة، إن الاحتلال يتعمد قصف العيادة والمحيط المحيط بها بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في سيارات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة في المكان، التي تُعد من المركبات القليلة المتبقية في القطاع.

ويأتي استهداف عيادة الشيخ رضوان في سياق الهجمة الإسرائيلية الممنهجة ضد القطاع الصحي والمرافق المدنية، والتي أسفرت منذ بداية العدوان عن تدمير وإخراج معظم المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة، في جريمة حرب متواصلة بحق المدنيين.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة.

في حين ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,306 شهيدًا وأكثر من 16,929 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنهم 130 طفلًا.