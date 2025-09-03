الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 : أجواء غائمة

فلسطين اليوم

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويطرأ غدا الخميس 4 سبتمبر 2025، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025،، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 6 سبتمبر 2025،: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.