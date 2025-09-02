الاحتلال يطلق القمر الصناعي العسكري "أوفك 19"

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" أطلقت القمر الصناعي الجديد "أوفك 19"، في إطار مشروع تشرف عليه وزارة "الأمن والجيش الإسرائيلي" والصناعات الجوية.

وبحسب الإعلام العبري، تمت عملية الإطلاق من قاعدة بلماخيم الجوية، حيث أفيد أن الصاروخ الحامل ظهر بوضوح في سماء مناطق واسعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رُصد أيضًا من دول مجاورة.

وأفادت القناة 15 العبرية بأن" الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" أطلقت صاروخًا من منطقة المركز يحمل مكوّنات فضائية.

وترجع مصادر عبرية، أنه اختبار صاروخ لشركة رافائيل يحمل قمرا صناعيا.

ويشار إلى أن أقمار "أوفك" تأتي ضمن برنامج مخصص لأغراض عسكرية واستخبارية تجسسية إسرائيلية.