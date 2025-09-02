الرئيس الفرنسي: الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف أمامه أي هجوم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار أميركا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

وأضاف ماكرون: "أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مؤكدا أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي.

وقال ماكرون، إنه "تحدثنا مع ولي العهد السعودي، وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول".

وأشار ماكرون إلى أن "هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.