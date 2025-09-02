لاريجاني: إيران تسعى لتفاوض عقلاني مع واشنطن لكنها تعرقل المسار

فلسطين اليوم

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إن "باب المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس مغلقاً" لكن النموذج الأميركي المقدم يجعل أي تقدم عملي في مسار المفاوضات غير ممكن.

وأوضح لاريجاني في منشور على منصة "إكس" أن "الأميركيين يتحدثون عن التفاوض لكنهم لا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويزعمون أن إيران لا تتفاوض، بينما إيران تسعى دائماً لإجراء حوار منطقي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تطرح قضايا تعلم مسبقاً أنه لا يمكن تحقيقها، مثل القيود على القدرة الصاروخية الإيرانية"، موضحاً أنّ "النموذج الذي تقدمه أميركا يجعل مسار التفاوض غير ممكن عملياً ".

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ "الولايات المتحدة ليست لديها نيّات حسنة تجاه المفاوضات، وتخريبها للعملية الدبلوماسية مراراً، يعكس بوضوح عدم التزامها بأيّ تعهّد تجاه الاتفاقات الدولية".