مواجهات بنابلس عقب اعتقال قوة خاصة للاحتلال شابا فلسطينيا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا، عقب اقتحامها مدينة نابلس، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية في منطقة رفيديا، برفقة عدة آليات عسكرية للمدينة، واعتقلت الشاب زهدي مناع عقب الاعتداء عليه.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة عقب عملية الاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، تركزت أمام مسجد الروضة وفي شوارع الحي.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة باتجاه المواطنين، فيما استمر الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط حي رفيديا ونصبت حواجز عسكرية متنقلة على مداخله، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات.

ـــ