الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيزيد القتل والنزوح

فلسطين اليوم

حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، من أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية" في مدينة غزة ستزيد من القتل والنزوح في صفوف الفلسطينيين.

وقال دوجاريك في تصريحات للصحفيين: "هناك 76 ألف فلسطيني نزحوا تجاه ساحل غزة منذ تصعيد إسرائيل هجومها على المدينة".

وأكد دوجاريك أن "وقف إطلاق النار فقط سيساعدنا على تقديم الاستجابة الإنسانية العاجلة للمجاعة في غزة".

وأشار دوجاريك إلى أن "عمال الإغاثة يقولون إن إجراءات التفتيش الإسرائيلية في ميناء أسدود تعرقل إيصال المساعدات".