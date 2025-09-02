مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالخليل

فلسطين اليوم

استولى مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، على منزل بالبلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال استولوا على منزل يعود لعائلة نصر بجانب البلدية القديمة، وأغلقت عدة شوارع بالبلدة في منطقة الزاهدة، وشارع الشلالة، وغيرها.

فيما انتشرت قوات الاحتلال في عدد من الأحياء، ومنعت المواطنين من التحرك.