الاحتلال يحاصر "المنيا" وينصب بوابات حديدية

فلسطين اليوم

فرضت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، حصارًا على قرية المنيا، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ونصبت بوابات حديدة على مداخل القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على المدخل الجنوبي الشرقي للقرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت أمس، بوابتين حديدتين على المدخلين الغربي والجنوبي، لافتا إلى أن كل مداخل القرية اصبحت مغلقة، ما يعرقل تنقل المواطنين ووصولهم إلى مركز مدينة بيت لحم.

وتعتمد سلطات الاحتلال سياسة إغلاق مداخل القرى والبلدات الفلسطينية عبر بوابات حديدية ومكعبات إسمنتية، منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) في أيلول/ سبتمبر 2000.