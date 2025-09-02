القوات المسلحة اليمنية تقصف 4 أهداف للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت 4 مواقع للاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لاستهداف سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر.

وقالت "المسلحة اليمنية"، في بيان، إن سلاح الجوّ المسيّر في القوّات نفّذ أربع عمليّات عسكريّة، بأربع طائرات مسيّرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة أركان الاحتلال في يافا، وذلك بطائرة مسيّرة نوع صمّاد4.

وأضافت أن المسيرات الثلاث استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللّدّ في يافا، وميناء أسدود، مؤكدة أن جميع المسيرات أصابت أهدافها بنجاح.

كما نفّذ سلاح الجوّ المسيّر والقوّة الصاروخيّة في القوّات المسلّحة عمليّة عسكريّة مشتركة استهدفت سفينة (MSC ABY)، بسبب انتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالاحتلال، وذلك تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحريّة الإسرائيليّة في البحرين الأحمر والعربيّ.

وأوضحت القوات اليمنية أن العملية تمت شماليّ البحر الأحمر، باستخدام طائرتين مسيّرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر.

وجددت القوات المسلحة تأكيدها أن هذه العمليات تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدوّ الصهيونيّ بحقّ إخواننا في قطاع غزة".