112 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء

فلسطين اليوم

استشهد 112 مواطنا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بوصول 112 شهيدا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم.

واستشهد مساء اليوم الثلاثاء 7 مواطنين برصاص الاحتلال قرب محور موراج جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وارتقى المصور الصحفي رسمي جهاد سالم وأصيب 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع أبو الأمين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة.

وارتقى المواطن محمود أحمد محمود أبو عويلى فى قسم العناية المركزة بمجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك استشهد المواطن محمد عاطف محمد منصور من منتظرى المساعدات جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم استشهد سعيد أبو نصر وزكي العامودي في قصف من مسيرة إسرائيلية محيط مسجد الشافعي في خان يونس.

كما استشهد المواطن ماهر عمر حسن مطر ( 45 عامًا) متأثر بإصابته في قصف خيمة بالقرب من العياده الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وارتقى 10 مواطنين بينهم 8 أطفال وأصيب آخرون في قصف من مسيرة للاحتلال إلى منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، ارتقاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، بعد وصول 76 شهيدًا، و 281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى مستشفيات قطاع غزة.