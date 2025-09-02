248 صحفيا شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد المصور الصحفي رسمي جهاد سالم، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وباستشهاد الصحفي "سالم" الذي يعمل في وكالة المنارة الإعلامية يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ فجر اليوم الثلاثاء إلى اثنين، عقب الإعلان عن ارتقاء الزميلة الصحفية إيمان الزاملي برصاص الاحتلال شمالي مدينة خان يونس، وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى248.

ودان المكتب الإعلامي بقطاع غزة استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.