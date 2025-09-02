سلطات الاحتلال تفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن 9 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 9 أسرى من قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع، بعد الإفراج عنهم من معتقل "سديه تيمان" جنوبي فلسطين المحتلة.

ووفق مصادر حقوقية، فإن الأسرى المفرج عنهم هم: محمد مروان عثمان عاشور (41 عامًا) واعتقل لـ 65 يومًا، وأحمد عبد الواحد محمد شعت (42 عامًا) اعتقل لـ 62 يومًا، وهما من خان يونس، بالإضافة للمعتقل محمد سلامة عبد عطا الله (28 عامًا) من سكان غزة واعتقل لـ 70 يومًا.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أفرج عن 4 أسرى من محافظة دير البلح، وهم: الفتى بلال نضال إبراهيم عياش (17 عامًا) اعتقل لـ 30 يومًا، ورباح صابر عبد الكريم ابو خماش (21 عامًا) واعتقل مدة 53 يومًا، وهما من دير البلح، بالإضافة لكل من: محمود سليمان مبارك أبو كبريت (38 عامًا) من المصدر، وأحمد مسعد سليمان أبو منديل (27 عامًا) من المغازي واعتقلا مدة 63 يومًا.

كما شملت إفراجات الاحتلال، أسيرين من مدينة رفح، جنوبي القطاع، وهما: غسان رؤوف محمود البوجي (19 عامًا) واعتقل لـ 61 يومًا، والشاب محمد أحمد محمود جربوع (36 عامًا) وأمضى 65 يومًا.