فلسطين اليوم

أعلن مئات من جنود الاحتياط، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أنهم لن يتجندوا للمشاركة في احتلال مدينة غزة، لما في ذلك من تعريض حياة الأسرى للخطر.

وأكد الجنود في مؤتمر صحفي، أن هذه تُعد (احتلال مدينة غزة)، "أوامر غير قانونية بشكل صارخ".

وقالت حركة جنود من أجل الأسرى في "إسرائيل"، إنهم يمثلون أكثر من 400 من جنود الاحتياط ويرفضون الخدمة في غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ اليوم بتجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.

وقالت القناة "12" العبرية، إنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.