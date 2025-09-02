اليوم.. الاحتلال يقتحم 150 منزلاً ويعتقل 10 مواطنين شرق نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أكثر من عشرة مواطنين، واقتحمت 150 منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاقتحام بدأ عند الساعة الواحدة فجرا، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلاً وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظراً للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمراً.