حماس: تدمير الاحتلال لأحياء مدينة غزة انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، إن ما يقوم به جيش الاحتلال الفاشي من عمليات تدمير ممنهج لأحياء مدينة غزة، عبر القصف الجوي المكثّف، واستخدام روبوتات تحمل أطناناً من المواد المتفجّرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية؛ هو انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت حركة حماي في تصريح صحفي، أن حكومة مجرم الحرب نتنياهو تشنّ حرباً مفتوحة على المدنيين الأبرياء، ولا سيما في مدينة غزة، ضمن مخطّط إبادة جماعية وتهجير قسري إجرامي تحاول تنفيذه تحت وطأة المجازر والتدمير.

وأضافت: "واليوم، ارتكب الاحتلال مجزرة في حيّ الدرج بمدينة غزة بحقّ عائلة العف، استُشهد فيها أكثر من عشرة مواطنين معظمهم من النساء والأطفال، كما ارتكب مجزرة أخرى في مواصي خانيونس أسفرت عن أحد عشر شهيداً بينهم سبعة أطفال استُهدفوا بطائرة مسيّرة أثناء تعبئة المياه، في جرائم تفضح الطبيعة الإجرامية الفاشية للعدو".

واعتبرت أن أفعال كيان الاحتلال الفاشي تمثل جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستوجب تدخّلاً فورياً من مجلس الأمن الدولي، لفرض وقف هذه الإبادة الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية، التي تُعطّل مؤسسات الأمن والعدالة الدوليَّين عن أخذ دورها في معالجة ما يشهده العالم من جرائم وحشية منذ قرابة العامين؛ هي شريك فعلي في جريمة لن يغفرها التاريخ بحق الإنسانية، وسيُحاسَب كل المسؤولين عنها مهما طال الزمن.

ودعت، الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل ومواصلة الضغط لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتصدّي لمشاريعه التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة برمّتها.