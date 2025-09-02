مواجهات كبرى بانتظار ألونسو.. مواعيد مباريات ريال مدريد هذا الشهر

فلسطين اليوم

يستعد فريق ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو لخوض مجموعة من المباريات في سبتمبر 2025، إذ إنه يسعى لمواصلة الأداء المتميز الذي حققه في أغسطس الماضي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري لموسم 2025-2026 حيث حقق العلامة الكاملة بعد انتصاراته على أوساسونا، ريال أوفييدو وريال مايوركا.

وفيما يلي مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر 2025

ريال سوسيداد وريال مدريد، الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، السبت 13 سبتمبر 2025، 5:15 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد ومارسيليا، الجولة الأولى من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد وإسبانيول، الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، لم يحدد الموعد بعد.

ليفانتي وريال مدريد، الجولة السادسة من الدوري الإسباني، لم يحدد الموعد بعد.

أتلتيكو مدريد وريال مدريد، الجولة السابعة من الدوري الإسباني، لم يحدد الموعد بعد.

كيرات وريال مدريد، الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.