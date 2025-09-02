استشهاد 11 مواطناً من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهد 11 مواطنًا من عائلة واحدة وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 11 شهيداً من عائلة العف ارتقوا عقب قصف منزلها قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 63,633 شهيدًا و160,914 إصابة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.