قطر: احتلال إسرائيل لغزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم "الرهائن"

فلسطين اليوم

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم الرهائن.

وأضاف: ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة.

وشدد على أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة.

وأوضح المتحدث أن هناك حاجة إلى تشكيل موقف موحد من المجتمع الدولي لإيقاف إسرائيل، مؤكداً أن الانتظار لعملية السلام لا جدوى منه في ظل غياب طرف إسرائيلي راغب فيها.

ولفت إلى أن الخطوات الإسرائيلية الحالية تواجه معارضة إقليمية ودولية واضحة، في إشارة إلى تزايد الضغوط على تل أبيب لوقف تصعيدها العسكري.

وختم بالتأكيد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية، بما يضمن نقل صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.