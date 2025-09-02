"الهلال الأحمر" يفتتح مركزاً للرعاية الأولية في مستشفى القدس غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين 1 سبتمبر 2025، عيادة جديدة للرعاية الأولية في مستشفى القدس بتل الهوا غرب مدينة غزة، لتوفير خدمات الرعاية الأساسية والتمريضية، إلى جانب خدمات صحة الأم والطفل بما يشمل التطعيمات ومتابعة حالات سوء التغذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استجابة الجمعية للاحتياجات الصحية المتزايدة في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية أن افتتاح هذه العيادة يعكس حرصها على توسيع نطاق خدماتها وضمان وصولها إلى مختلف الفئات، لا سيما في ظل الضغط الكبير على المرافق الصحية والظروف الإنسانية القاسية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع نجاح الطواقم الطبية في مستشفى القدس مؤخرًا في إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية والطرفية بجهود ذاتية، حيث أُنجزت عدة عمليات خلال الأيام الماضية، ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي الذي يعاني من عجز شديد في الخدمات التخصصية، ويمنح المرضى فرصة لتلقي العلاج داخل غزة في ظل إغلاق المعابر ومنعهم من السفر للخارج.

وتواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جهودها في تعزيز خدماتها الصحية عبر شبكة مراكزها وعياداتها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع، لضمان وصول الرعاية الطبية الأساسية والطارئة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.



