وصول 76 شهيدًا خلال 24 ساعة يرفع ضحايا العدوان إلى 63,633 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، ارتقاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، بعد وصول 76 شهيدًا، و 281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى مستشفيات قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و 90 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,306 شهيدًا وأكثر من 16,929 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنهم 130 طفلًا.