نادي الأسير: الجرب يتفشى في سجون "عوفر" أكثر من أي وقت مضى

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أن الأسرى في سجون "عوفر" أكدوا تفشي مرض "الجرب – السكابيوس" أكثر من أي وقت مضى، خاصةً بين الأسرى الأطفال في السجن.

وأوضح النادي، أن السجانين يحرمون الأسرى في أغلب الأقسام من الخروج إلى "الفورة" بعد اتساع انتشار المرض، كما أن إدارة السّجن تضع العديد من الأسرى المصابين مع غير المصابين وهذا عامل مركزي في اتساع المرض.

وشدد نادي الأسير على أن الاحتلال يحرم الأسرى من العلاج اللازم والضروري مما أدى إلى صعوبة في السيطرة على الحالات، موضحاً أن إدارة السجن معنية بانتشار المرض لتعذيب الأسرى عبر هذه الأداة

أما الأطفال الأسرى الذين زارهم المحامي قالوا إنهم لا ينامون بسبب الحكة الشديدة والدماء تسيل من أجسادهم بسببها.

وبين، أن "الجرب" أصاب العشرات من الأسرى المرضى ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان.